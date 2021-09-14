Президент Сирии накануне вечером побывал в Москве с необъявленным визитом

Башар Асад встретился с Владимиром Путиным.

Разговор двух лидеров, если верить стенограмме на сайте Кремля, был посвящен политическому урегулированию в арабской республике. Путин поздравил сирийского коллегу с днем рождения и победой на майских выборах главы государства. Асад в ответ по-русски произнес «спасибо». По словам российского президента, с именем зарубежного гостя сирийский народ связывает процесс возвращения к нормальной жизни. Правительственные силы контролируют 90 процентов территории страны, однако консолидации мешают иностранные войска, которые действуют без санкции ООН и без приглашения руководства Сирии.

Башар Асад в свою очередь благодарил российских дипломатов за поддержку на международной арене и российских военных за помощь в уничтожении террористов. Также президент пожаловался Путину на санкции, которые он назвал античеловеческими и нелегитимными.

Владимир Путин в ходе встречи с Асадом напомнил о начале поставок в Сирию вакцин от коронавируса.