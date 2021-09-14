В Москве задержан сбежавший летом из подмосковного изолятора Александр Мавриди

Его обвиняют организации заказного убийства предпринимателя.

Полиция совместно с сотрудниками ФСБ нашла Александра Мавриди в районе Митино на улице Дубравной. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что он был замечен в одном из магазинов с помощью системы распознавания лиц. При задержании оказал сопротивление, но был обезврежен.

Ранее Александр Мавриди и еще четверо его сокамерников сбежали из изолятора в Истре. Всех в разное время поймали. Мавриди скрывался дольше всех — около месяца. За помощь в его поисках полиция обещала вознаграждение в полтора миллиона рублей. В организации побега могли помогать сотрудники изолятора. По версии следствия, они частично отключили систему видеонаблюдения, открыли окно двери камеры для передачи продуктов, что позволило заключенным сбежать.

После подтверждения личности Александра Мавриди доставят к следователю и допросят.