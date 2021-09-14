Администрация Сергиево-Посадского округа будет требовать закрытия общежития мигрантов, где состоялся сход жителей

Администрация Сергиево-Посадского округа в Подмосковье будет требовать закрытия общежития мигрантов в селе Бужаниново, где сегодня ночью состоялся массовый сход жителей. Об этом написал в на своей странице в Instagram глава муниципалитета Михаил Токарев. По его словам, сегодня состоится встреча с собственником общежития.

Токарев также уточнил, что по факту убийства пенсионерки , которое вызвало негативную реакцию местных жителей, задержаны два гражданина Таджикистана, которые строят частный дом в местном СНТ. При этом они не живут в общежитии.

Ночью жительницы села Бужаниново говорили, что опасаются за своих детей.

Сход жителей завершился после разговора с представителями властей.

