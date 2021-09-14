Reuters: США и ЕС в ближайшие дни предложат снизить выбросы метана в атмосферу на 30% к 2030-му году

США и ЕС в ближайшие дни предложат снизить выбросы метана в атмосферу на 30% к 2030-му году, — сообщает агентство Reuters. В числе стран, к которым будет адресовано обращение, Россия, Китай, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия.

В Вашингтоне и Брюсселе считают, что таким образом можно будет снизить скорость глобального потепления.