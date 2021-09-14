В суд может поступить ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому по делу о смертельном отравлении в Москве

В Пресненский суд Москвы сегодня может поступить ходатайство следствия об избрании меры пресечения подозреваемому по делу о смертельном отравлении на Совхозной улице.



Накануне Рсопотребнадзор сообщил, что причиной гибели бабушки и внучки стало средство для уничтожения насекомых, которое было использовано в магазине «Магнит». Журналист сетевого издания Sota Vision Алексей Обухов эфире «Эха Москвы» сказал, что это всего лишь версия, а не доказанный факт.

Журналисты издания Sota Vision , работавшие на месте, рассказывают об антисанитарных условиях поблизости от квартиры погибших, что также могло быть причиной отравления.

