Компания Space X этим утром сообщила об успешном выводе на орбиту еще 50 мини-спутников

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии, затем ее первая ступень совершила успешную посадку на морскую платформу. Это уже 31-й запуск для проекта Starlink – спутники должны раздавать интернет по всему миру. У компании уже почти 1800 аппаратов на орбите.