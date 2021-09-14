Компания Space X этим утром сообщила об успешном выводе на орбиту еще 50 мини-спутников

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии, затем ее первая ступень совершила успешную посадку на морскую платформу. Это уже 31-й запуск для проекта Starlink – спутники должны раздавать интернет по всему миру. У компании уже почти 1800 аппаратов на орбите.
2021-09-14T08:05:21+03:00
2021-09-14T08:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:05, 14 сентября 2021
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По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…