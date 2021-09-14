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08:05, 14 сентября 2021

Компания Space X этим утром сообщила об успешном выводе на орбиту еще 50 мини-спутников

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии, затем ее первая ступень совершила успешную посадку на морскую платформу. Это уже 31-й запуск для проекта Starlink – спутники должны раздавать интернет по всему миру. У компании уже почти 1800 аппаратов на орбите.


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