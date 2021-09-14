«Единая Россия», как ожидается, сегодня внесет в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра

Правительство его поддержит, сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Издание The Bell называет законопроект очередным подарком перед выборами.
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Правительство его поддержит, сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Издание The Bell называет законопроект очередным подарком перед выборами.
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…