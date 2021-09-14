Президент Сирии Башар Асад прибыл с необъявленным визитом в Россию

Как сообщили этим утром в Кремле, накануне с ним встретился российский лидер Владимир Путин. Он назвал главной проблемой сохраняющееся в Сирии без разрешения властей этой страны присутствие иностранных войск, передает ТАСС. Путин также отметил, что в Сирию начались поставки российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Башар Асад поблагодарил Россию за помощь.