Президент Сирии Башар Асад прибыл с необъявленным визитом в Россию

Как сообщили этим утром в Кремле, накануне с ним встретился российский лидер Владимир Путин. Он назвал главной проблемой сохраняющееся в Сирии без разрешения властей этой страны присутствие иностранных войск, передает ТАСС. Путин также отметил, что в Сирию начались поставки российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Башар Асад поблагодарил Россию за помощь.
2021-09-14T08:03:15+03:00
2021-09-14T08:03:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:03, 14 сентября 2021
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