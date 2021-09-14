Народный сход из-за изнасилования и убийства пенсионерки прошел минувшим вечером в селе на севере Подмосковья

Подозреваемые уже задержаны.

Жители села Бужаниново уже давно возмущены засильем гастарбайтеров, обосновавшихся в общежитии предприятия «Экоокна». На улицы их заставило выйти недавнее ЧП. Возле железной дороги нашли труп пенсионерки, в котором заподозрили приезжих. По данным местных изданий, несколько сотен человек собралась возле общежития, потребовали ликвидировать его и наказать виновников и настаивали на встрече с руководством МВД. Недовольство гостями из зарубежья копилось давно, признавались журналистам рассерженные граждане.

Здание оцепила прибывшая полиция. Однако их вмешательство не потребовалось. Сельчане разошлись после разговора с властями, которые обещают решить вопрос с общежитием. Около полуночи областное управление Следственного комитета сообщило о поимке двоих приезжих без указания их национальности, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пожилой женщины. СК обещает в том числе проверить законность их нахождения в России.

Администрация Московской области намерена сегодня обсудить возможность расселения общежития с руководством предприятия «Экоокна», передает агентство РИА Новости.