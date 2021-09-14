На сайте Кремля этим утром появилось сообщение о встрече президентов России и Сирии. Владимир Путин, как стало известно теперь, накануне провел переговоры с Башаром Асадом. Визит сирийского лидера в Россию не был анонсирован.
2021-09-14T07:31:19+03:00
2021-09-14T07:42:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 14 сентября 2021
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