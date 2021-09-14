Единороссы за несколько дней до выборов внесут в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра.

Партия власти предлагает сохранить обязательный ТО только при смене владельца и в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. В остальных случаях процедура будет добровольной, объяснял ранее суть предложения один из функционеров ЕдРа, сенатор Андрей Турчак. Послабления коснутся 50 миллионов автомобилистов, подсчитали ранее в газете «Коммерсантъ».

Идею уже поддержали в правительстве. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий эту сферу в кабмине заявил, что предложение давно назрело. Глава Белого дома Михаил Мишустин считает правильным дать водителям возможность самим контролировать состояние своих машин.

Наблюдатели заподозрили единороссов в популизме за несколько дней до думского голосования. Издание The Bell называет законопроект очередным подарком перед выборами.

В генсовете «Единой России» выразили надежду, что законопроект будет принят до конца года.