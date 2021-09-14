В Туле сегодня продолжатся слушания по иску отстранённых за отказ от вакцинации рабочих. Сотрудники одного из городских предприятий пытаются добиться крупной компенсации.

Пролетарский районный суд Тулы должен приступить к рассмотрению двух из восемнадцати исков сотрудников завода «Щегловский вал» к своему начальству. Истцы утверждают, что администрация по закону не имела права отстранять их от работы за отказ прививаться от коронавирусной инфекции. Работники хотят получить по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения других убытков.

По данным интернет-портала newstula, всего в середине июля руководство «Щегловского вала» не допустило до рабочих мест 57 своих сотрудников. Их отстранили без заработной платы либо до прохождения вакцинации, либо до окончания периода эпидемиологического неблагополучия.

«Щегловский вал» — это предприятие оборонно-промышленного комплекса. Оно производит комплектующие для военной техники, в том числе для бронетранспортёров или боевых машин пехоты.

Минувшим летом власти Тульской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан. Согласно этому распоряжению, привиты от коронавируса должны быть сотрудники системообразующих предприятий, госслужащие, чиновники и многие другие.