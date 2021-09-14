СК в полночь сообщил о задержании в Подмосковье двух мигрантов, подозреваемых в убийстве и изнасиловании пенсионерки. Ведомство экстренно опубликовало информацию на своем сайте на фоне стихийного схода. Жители поселка Булжаниново под Сергиевым Посадом пришли к общежитию с мигрантами после того, как местные издания сообщили о преступлении. СК подтвердил, что накануне в лесу нашли тело 67-летней женщины. Как передает РИА Новости, поддержал требование возмущенных жителей закрыть общежитие. В администрации Московской области агентству сказали, что после разговора с властями участники схода разошлись.