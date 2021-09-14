С сегодняшнего дня на Бродвее открываются театры, закрытые из-за пандемии полтора года назад.

Первые концерты после самого длительного перерыва в истории Бродвея начались в конце июня. Уже вернулись два мюзикла – «Хейдстаун» и «Официантка», на первом показе которого аплодисменты звучали даже после сообщения о запрете снимать маски. Через два дня запустят основные представления — «Король Лев», «Мулен Руж», «Гамильтон» и «Чикаго». Самое продолжительное и культовое шоу «Призрак оперы» возобновится в конце октября.

Билеты на спектакли начали продаваться еще весной, когда власти Нью-Йорка сообщили о планах открыть сцену. Для безопасного возобновления работы культурных учреждений они предложили развернуть пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирование для их работников. При этом театрам разрешили определять собственные требования к посетителям. Например, они сами могут решить, нужно ли людям подтверждать, что были привиты, или предоставлять результат теста на ковид. Они также могут запретить или разрешить посещение концертов детьми в возрасте до 12 лет.

На момент приостановки всех спектаклей на Бродвее в марте прошлого года репертуар насчитывал более 30 мюзиклов и представлений. Билеты на самые популярные из них продавали на миллионы долларов еженедельно.