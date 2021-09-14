Таганский суд Москвы рассмотрит очередные жалобы на зарубежные социальные сети. Им грозят штрафы за отказ удалять запрещенные материалы.

Административные дела против западных IT-гигантов в один из мировых судов столицы поступают регулярно, начиная с февраля. Основание для привлечения к ответственности – публикации призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

Социальные сети не торопятся удалять запрещенный контент, за что и подвергаются административному наказанию. Компании уже неоднократно штрафовали на крупные суммы. Штрафы у сервиса микроблогов Twitter, по данным ТАСС, превышает 50 миллионов рублей. Facebook по той же причине обязали заплатить в российскую казну более 60 миллионов рублей.

Кроме этих двух сетей Роскомнадзор попросит сегодня наказать и мессенджер Telegram. Ранее миллионным штрафам подвергались Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

Также социальные сети штрафовались за отказ локализовать данные россиян на территории нашей страны.