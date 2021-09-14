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06:06, 14 сентября 2021

Таганский суд Москвы рассмотрит очередные жалобы на зарубежные социальные сети

Таганский суд Москвы рассмотрит очередные жалобы на зарубежные социальные сети. Им грозят штрафы за отказ удалять запрещенные материалы.

Административные дела против западных IT-гигантов в один из мировых судов столицы поступают регулярно, начиная с февраля. Основание для привлечения к ответственности – публикации призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.
Социальные сети не торопятся удалять запрещенный контент, за что и подвергаются административному наказанию. Компании уже неоднократно штрафовали на крупные суммы. Штрафы у сервиса микроблогов Twitter, по данным ТАСС, превышает 50 миллионов рублей. Facebook по той же причине обязали заплатить в российскую казну более 60 миллионов рублей.

Кроме этих двух сетей Роскомнадзор попросит сегодня наказать и мессенджер Telegram. Ранее миллионным штрафам подвергались Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

Также социальные сети штрафовались за отказ локализовать данные россиян на территории нашей страны.


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