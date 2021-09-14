Суд в Голландии должен сегодня вынести решение о споре между Россией и Украиной о принадлежности скифского золота

Суд в Голландии должен сегодня вынести решение о споре между Россией и Украиной о принадлежности так называемого скифского золота.

В Амстердаме сейчас находятся драгоценности, некогда принадлежавшие четырём крымским музеям. Сегодня ожидается, что суд решит куда отправятся экспонаты – в Россию или на Украину.

Ещё в 2016-ом году в Амстердаме приняли решение, что драгоценности нужно отдать украинской стороне, после чего Россия подала апелляцию на это решение. Позиция России не меняется и сейчас: по мнению крымских музейных экспертов, предметы должны вернуться на полуостров, так как являются неотъемлемой частью коллекций. Украина же утверждает, что все раскопки проводились на территории её страны, поэтому и принадлежат экспонаты Украине. Несмотря на постоянные запросы обеих сторон в голландский музей, доступа к драгоценностям так пока никто и не получил.

Скифское золото – коллекция более чем 2000 предметов, которые в 2014 году были отправлены из крымских музеев на выставку в Амстердам. Летом того же года Киев заявил свои права на коллекцию, в связи с чем нидерландский музей отказался возвращать драгоценности в Крым до решения суд.