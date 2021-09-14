Прокуратура начала проверку компании, которая борется с насекомыми, из-за смерти двух человек в Москве.

Подольской прокуратуре, которой поручено дело, предстоит оценить как именно соблюдались нормы безопасности на предприятии. Проверку своих подрядчиков инициировало и руководство сети Магнит, где отметили, что не получили никакой официальной информации из Роспотребнадзора. О том, что основной версией массового отравления, которое привело к смерти двух человек, является воздействие химических реагентов, используемых именно при проведении дезинфекции, в компании узнали из СМИ. Кроме того, представители ритейлера заметили, что версия не объясняет 7 других случаев, которые выявили в этом же доме и призвали воздержаться от скоропалительных выводов. В прошлую среду от сильной интоксикации скончалась 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка. Первоначально предполагали, что они отравились арбузом, но затем обнаружились следы этиленгликоля, который используется в моющих средствах.

По уголовному делу был задержан сотрудник компании, который проводил дезинсекцию магазина «Магнит» на Совхозной улице в Москве.