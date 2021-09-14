Жители подмосковной деревни Бужаниново вышли на стихийный сход после убийства и изнасилования пенсионерки. Они обвиняют в преступлении мигрантов и собрались поздно вечером у общежития с иностранными рабочими с требованиями их убрать.



Следственный комитет в полночь сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины. В ведомстве сказали, что это граждане одного из соседних государств. Глава Сергиева Посада Михаил Токарев написал в «Интаграме», что будет добиваться закрытия общежития с мигрантами.