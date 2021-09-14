По его словам, участились травмы, и он хотел бы сосредоточиться на играх за ЦСКА. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал Фернандеса одним из лидеров сборной. Российский паспорт игрок получил в 2016 году.
Бразилец Марио Фернандес объявил, что завершил выступления за сборную России по футболу
По его словам, участились травмы, и он хотел бы сосредоточиться на играх за ЦСКА. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал Фернандеса одним из лидеров сборной. Российский паспорт игрок получил в 2016 году.