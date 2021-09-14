США намерены использовать МКС до 2030 года, сообщили в американском аэрокосмическом управлении

Представитель НАСА сказал об этом во время обсуждения будущего освоения Марса. Ранее стало известно, что Россия может уйти из проекта Международной космической станции с 2025 года. В «Роскосмосе» неоднократно заявляли о планах построить национальную орбитальную станцию.

