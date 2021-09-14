МВД объявило о задержании подозреваемого в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова. За помощь в розыске Александра Мавриди была объявлена награда в полтора миллиона рублей. Мавриди был последним, пятым участником побега из изолятора в подмосковной Истре. Его ловили больше месяца.
2021-09-14T06:15:00+03:00
2021-09-14T06:15:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 14 сентября 2021
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По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…