МВД объявило о задержании подозреваемого в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова. За помощь в розыске Александра Мавриди была объявлена награда в полтора миллиона рублей. Мавриди был последним, пятым участником побега из изолятора в подмосковной Истре. Его ловили больше месяца.