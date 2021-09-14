Пресненский суд Москвы сегодня назначит меру пресечения подозреваемому по делу о смертельном отравлении

Накануне был задержан сотрудник частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит». Уголовное дело возбудили после смерти пожилой женщины и ее внучки на Совхозной улице. Причиной смерти, по данным СК, стало острое отравление химикатами. По одной из версий, они отравились арбузом из магазина «Магнит». В Роспотребнадзоре сообщили, что в арбузе нашли вещества для борьбы с насекомыми, передает ТАСС.

