Два старта ракет со спутниками для глобального интернета должны состояться сегодня

С Байконура запустят ракету «Союз», которая должна вывести на орбиту более 30 британских аппаратов проекта OneWeb. А с космодрома в Калифорнии свои спутники отправит компания SpaceX. Ее орбитальная группировка насчитывает почти 1800 аппаратов, у OneWeb — около 300.