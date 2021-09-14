Два старта ракет со спутниками для глобального интернета должны состояться сегодня

С Байконура запустят ракету «Союз», которая должна вывести на орбиту более 30 британских аппаратов проекта OneWeb. А с космодрома в Калифорнии свои спутники отправит компания SpaceX. Ее орбитальная группировка насчитывает почти 1800 аппаратов, у OneWeb — около 300.
2021-09-14T04:25:25+03:00
2021-09-14T04:25:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:25, 14 сентября 2021
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