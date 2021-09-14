Афганистан под властью талибов может получить, по оценке ООН, гуманитарную помощь на 1,2 миллиарда долларов

Столько пообещали накануне предоставить участники донорской конференции, которая прошла в Женеве. В ООН призвали как можно скорее подкрепить обещания выделением фактических средств. Ранее в организации заявляли, что в Афганистане около трети населения может столкнуться с голодом. Движение «Талибан» в России признано террористической организацией и запрещено.