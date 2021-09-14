Афганистан под властью талибов может получить, по оценке ООН, гуманитарную помощь на 1,2 миллиарда долларов

Столько пообещали накануне предоставить участники донорской конференции, которая прошла в Женеве. В ООН призвали как можно скорее подкрепить обещания выделением фактических средств. Ранее в организации заявляли, что в Афганистане около трети населения может столкнуться с голодом. Движение «Талибан» в России признано террористической организацией и запрещено.
2021-09-14T04:24:34+03:00
2021-09-14T04:24:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:24, 14 сентября 2021
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По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…