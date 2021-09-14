Российский МИД потребовал от Чехии детальной информации о задержании в Праге россиянина

Главу чешской дипмиссии предупредили о возможных ответных действиях Москвы, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову. В воскресенье в аэропорту Праги был задержан россиянин Александр Франчетти. Его выдачи добивается Украина, где его подозревают в причастности к операции по присоединению Крыма к России.