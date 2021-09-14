Глава Сергиева Посада выразил поддержку требованиям жителей после убийства и изнасилования пенсионерки

Михаил Токарев написал в «Интаграме», что будет добиваться закрытия общежития с мигрантами, к которому поздно вечером пришли возмущенные люди. Участники схода в Подмосковье разошлись ночью после встречи с чиновниками, пишет газета «Коммерсант». Около полуночи Следственный комитет сообщил на своем сайте о задержании двух иностранных граждан, которых подозревают в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины. Ее тело нашли накануне в лесу.