Глава Сергиева Посада выразил поддержку требованиям жителей после убийства и изнасилования пенсионерки

Михаил Токарев написал в «Интаграме», что будет добиваться закрытия общежития с мигрантами, к которому поздно вечером пришли возмущенные люди. Участники схода в Подмосковье разошлись ночью после встречи с чиновниками, пишет газета «Коммерсант». Около полуночи Следственный комитет сообщил на своем сайте о задержании двух иностранных граждан, которых подозревают в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины. Ее тело нашли накануне в лесу.
2021-09-14T04:23:52+03:00
2021-09-14T04:23:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:23, 14 сентября 2021
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По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…