В Париже начали оборачивать тканью Триумфальную арку по давнему проекту художника Христо Явашева

Он задумал его еще почти 60 лет назад, а реализовать собирался в прошлом году. Сроки были сдвинуты из-за пандемии, но затем Явашев умер в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. Теперь проектом занимаются его родственники. Завершить работы планируется 18 сентября. В начале октября Триумфальной арке вернут привычный облик. Художник Христо Явашев знаменит монументальными проектами – он оборачивал тканью известные здания по всему миру.