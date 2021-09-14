В Афганистане с момента захвата страны талибами закрылись более 150 СМИ

Это подсчитал местный телеканал «Толо ньюс». В Ассоциации независимых журналистов Афганистана отметили, что если не вмешаются международные организации, то вскоре закроются последние издания и телеканалы. Движение «Талибан» в России признано террористической организацией и запрещено.