В Подмосковье прошел стихийный сход после убийства и изнасилования пенсионерки

Власти Сергиева Посада пообещали возмущённым жителям поднять вопрос о расселении общежития с мигрантами. Это рассказала ночью ТАСС замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова. По ее словам, сегодня вечером должна быть организована встреча жителей с руководством завода, где работают мигранты. Следственный комитет в полночь экстренно сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины. В ведомстве сказали, что это граждане одного из соседних государств.