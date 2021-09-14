В Подмосковье прошел стихийный сход после убийства и изнасилования пенсионерки

Власти Сергиева Посада пообещали возмущённым жителям поднять вопрос о расселении общежития с мигрантами. Это рассказала ночью ТАСС замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова. По ее словам, сегодня вечером должна быть организована встреча жителей с руководством завода, где работают мигранты. Следственный комитет в полночь экстренно сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины. В ведомстве сказали, что это граждане одного из соседних государств.
2021-09-14T03:16:48+03:00
2021-09-14T03:16:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:16, 14 сентября 2021
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