Российская академия образования проверит учебник английского, в котором нашли ссылку на порносайт

Название одного из сетевых ресурсов для взрослых оказалось написано мелким шрифтом на иллюстрации, где были изображены визитки. Эту ссылку нашли в трех изданиях учебника «Spotlight» для шестого класса. Издательство «Просвещение» сообщило, что приостановило его выпуск и распространение.

