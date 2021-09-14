В Москве завершилась запись на онлайн-голосование

Поступило почти два миллиона 300 тысяч заявок, из них больше двух миллионов уже обработаны, сообщает ТАСС со ссылкой на главу общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова. Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на портале mos.ru, в виде смс-сообщения и по электронной почте. Выборы в Госдуму и различных уровней пройдут с 17 по 19 сентября.