В МВД отчитались о поимке последнего участника побега из изолятора в подмосковной Истре

Александр Мавриди был задержан в Москве, в районе Митино, сообщили накануне поздно вечером в полиции. За помощь в его розыске ведомство обещало награду в полтора миллиона рублей. Мавриди обвиняется в убийстве из арбалета гендиректора компании «Мясная империя» Владимира Маругова.