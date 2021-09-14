В МВД отчитались о поимке последнего участника побега из изолятора в подмосковной Истре

Александр Мавриди был задержан в Москве, в районе Митино, сообщили накануне поздно вечером в полиции. За помощь в его розыске ведомство обещало награду в полтора миллиона рублей. Мавриди обвиняется в убийстве из арбалета гендиректора компании «Мясная империя» Владимира Маругова.
2021-09-14T02:06:03+03:00
2021-09-14T02:07:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 14 сентября 2021
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