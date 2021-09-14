Глава Сергиева Посада поддержал требование местных жителей закрыть общежитие с мигрантами, передает РИА Новости

В администрации Московской области агентству сказали, что после разговора с властями участники стихийного схода разошлись. Накануне местные СМИ сообщили об убийстве и изнасиловании пенсионерки мигрантами. Поздно вечером жители поселка Булжаниново под Сергиевым Посадом собрались у общежития, где живут иностранные рабочие. Следственный комитет в полночь экстренно сообщил на своем сайте о задержании двух подозреваемых. В ведомстве сказали, что это граждане одного из соседних государств. В СК подтвердили, что накануне в лесу было найдено тело 67-летней женщины.