Компания Apple сегодня покажет свои новинки

По информации телеканала CNN, будут представлены 4 модели смартфонов — iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 mini. По словам источников, объем встроенной памяти может быть увеличен до одного терабайта. Ожидается, что в калифорнийской штаб-квартире корпорации в Купертино покажут и новые умные часы Apple Watch седьмой серии. Презентация начнется в 20 часов по московскому времени.