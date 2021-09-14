Компания Apple сегодня покажет свои новинки

По информации телеканала CNN, будут представлены 4 модели смартфонов — iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 mini. По словам источников, объем встроенной памяти может быть увеличен до одного терабайта. Ожидается, что в калифорнийской штаб-квартире корпорации в Купертино покажут и новые умные часы Apple Watch седьмой серии. Презентация начнется в 20 часов по московскому времени.
2021-09-14T01:13:09+03:00
2021-09-14T01:13:23+03:00
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01:13, 14 сентября 2021
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