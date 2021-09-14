Агентство «Франс Пресс» узнало о завершении расследования в отношении главы МВД Франции

Министра Жеральда Дарманена подозревают в изнасиловании. Жалобу подала в 2017 году девушка, которая работала в эскорте. Дарманен утверждает, что они вступали в сексуальную связь по взаимному согласию. Агентство отмечает, что у прокуратуры есть три месяца, чтобы сформулировать свою позицию по этому делу.