Агентство «Франс Пресс» узнало о завершении расследования в отношении главы МВД Франции

Министра Жеральда Дарманена подозревают в изнасиловании. Жалобу подала в 2017 году девушка, которая работала в эскорте. Дарманен утверждает, что они вступали в сексуальную связь по взаимному согласию. Агентство отмечает, что у прокуратуры есть три месяца, чтобы сформулировать свою позицию по этому делу.
2021-09-14T01:12:36+03:00
2021-09-14T01:12:36+03:00
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01:12, 14 сентября 2021
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