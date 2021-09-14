Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг поздравила оппозицию с победой на выборах

Как пишут местные СМИ, после подсчета более 90% голосов на выборах в парламент большинство мест получают социал-демократы из «Рабочей партии» во главе с экс-главой МИДа Юнасом Гар Стёре. Ранее он обещал, в частности, повысить налоги для богатых и понизить их для всех остальных.