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01:11, 14 сентября 2021

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг поздравила оппозицию с победой на выборах

Как пишут местные СМИ, после подсчета более 90% голосов на выборах в парламент большинство мест получают социал-демократы из «Рабочей партии» во главе с экс-главой МИДа Юнасом Гар Стёре. Ранее он обещал, в частности, повысить налоги для богатых и понизить их для всех остальных.


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