Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Михаила Ходорковского о кандидатах в Госдуму

Ресурс накануне был внесен в реестр запрещенной информации, передает «Интерфакс». Месяц назад ведомство заблокировало сайты «Открытых медиа»,«МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки». Генпрокуратура сочла их связанными с организациями бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, которые были признаны властями нежелательными в России. После этого проекты объявили о своем закрытии.