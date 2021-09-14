Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Михаила Ходорковского о кандидатах в Госдуму

Ресурс накануне был внесен в реестр запрещенной информации, передает «Интерфакс». Месяц назад ведомство заблокировало сайты «Открытых медиа»,«МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки». Генпрокуратура сочла их связанными с организациями бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, которые были признаны властями нежелательными в России. После этого проекты объявили о своем закрытии.
2021-09-14T01:10:56+03:00
2021-09-14T01:10:56+03:00
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01:10, 14 сентября 2021
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