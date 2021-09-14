СК после стихийного схода в Подмосковье сообщил о задержании подозреваемых в убийстве и изнасиловании

Это двое граждан одного из соседних государств, говорится на сайте ведомства. Тело 67-летней женщины было обнаружено накануне в лесу недалеко от дачных домов. Как передает ТАСС, после того, как стало известно о преступлении, группа жителей поселка Бужаниново под Сергиевым Посадом накануне вечером собралась у общежития, где живут мигранты. Здание взяла под охрану полиция.