Министерство просвещения заменит учебники английского языка, в которых школьники нашли ссылку на порносайт

Школьники из Петербурга и Краснодарского края разглядели мелкий шрифт на фото, которое попало в книгу случайно. На нем изображены разнообразные идентификационные карты, используемые в Европе от банковских до водительских и клубных. Среди них оказались данные порноактрисы и та самая ссылка, которая вела на домен, представлявший разновидности сексуальных утех. Аналогичная надпись есть и в трех предыдущих изданиях, которые получили положительный отзыв в Академии Просвещения и Академии Наук. Ничего не заметили и специалисты, проводившие государственную экспертизу и проверяющие из общественных организаций. Издательство Просвещение приостановило выпуск учебника и уже внесло правки в электронную версию пособия. В ведомстве ТАСС сообщили, что учебник будет отозван.

Тираж учебника составил 70 тысяч экземпляров.