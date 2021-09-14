В России вступил в силу запрет на публикацию прогнозов результатов выборов

Это связано с тем, что до них осталось несколько дней.

Публикация результатов опросов общественного мнения, ровно как и прогнозов результатов выборов или иных исследований, связанных с голосованием, теперь грозит административной ответственностью. Этот запрет распространяется как на ближайшие пять дней, так и на сам единый день голосования, назначенный на воскресенье. В этот период нельзя также приводить данные exit-полов, их можно будет публиковать только после закрытия избирательных участков. Штраф за нарушение этого правила может достигать для частного лица до двух тысяч пятисот рублей, а для юридического – до ста тысяч. Предполагается, что этот запрет нужен для того, чтобы исключить возможность манипуляции избирателями во время выборов.

В то же время агитацию можно будет проводить еще несколько дней. Она разрешена до нуля часов 17-ого сентября.

На этих выходных одновременно проходят выборы губернаторов девяти регионов, голосование за кандидатов в Государственную думу, а также в 39 законодательных собраний разных субъектов федерации.