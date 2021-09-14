Народный сход проходит в селе Бужаниново на северо-востоке Московской области

Люди вышли после сообщений о возможном убийстве местной жительницы мигрантами. По неофициальной информации, в преступлении подозреваются трое выходцев из Средней Азии. Двое якобы уже задержаны. Источник агентства ТАСС в полиции пока не подтвердил информацию об обнаружении тела женщины.

Тем не менее люди окружили местное общежитие для гастарбайтеров. Они рассказали интернет-изданию Readovka, что из-за переселения мигрантов в их селе возникла напряженная ситуация.

Собравшиеся требуют полного выселения мигрантов. Сообщается, что они добиваются встречи с представителями руководства МВД. Здание оцепили силовики, они пригрозили разогнать сход.