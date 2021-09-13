Филателиста из Новороссийска оштрафовали на 2 тысячи рублей из-за марок гитлеровской Германии

Его признали виновным в публичном демонстрировании нацистской символики, после того, как он выставил их на интернет-аукцион. Суд постановил конфисковать предмет административного правонарушения — марки, но распорядился не уничтожить их, а хранить в материалах административного дела. Судья районного суда города Анна Бойкова также постановила конфисковать сами марки, но не уничтожить их, а хранить в материалах дела, рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». В прошлом году, обращают внимание специалисты, в законодательство была внесена поправка, которая призвана исключить случаи привлечения к административной ответственности за использование символики Третьего рейха в исторических и литературных трудах, произведениях искусства, просветительских целях «при условии осуждения нацизма и экстремизма»".