В новых учебниках по истории Белоруссии убрали упоминания о первом руководителе после распада СССР Шушкевиче

В новых учебниках по истории Белоруссии убрали упоминания о первом руководителе после распада СССР Станиславе Шушкевиче. Там также не говорится о лауреате Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, обратило внимание базирующееся в Польше белорусское «Еврорадио». После президентских выборов и Шушкевич и Алексиевич выступали с резкой критикой действующего главы государства Александра Лукашенко. Согласно белорусской школьной программе, в 11-м классе изучается история страны с конца 19-го века до начала века нынешнего. Ранее в республике из школьной программы по литературе исключили произведения Алексиевич, Владимира Набокова и Александра Солженицына.