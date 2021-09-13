В новых учебниках по истории Белоруссии убрали упоминания о первом руководителе после распада СССР Шушкевиче

В новых учебниках по истории Белоруссии убрали упоминания о первом руководителе после распада СССР Станиславе Шушкевиче. Там также не говорится о лауреате Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, обратило внимание базирующееся в Польше белорусское «Еврорадио». После президентских выборов и Шушкевич и Алексиевич выступали с резкой критикой действующего главы государства Александра Лукашенко. Согласно белорусской школьной программе, в 11-м классе изучается история страны с конца 19-го века до начала века нынешнего. Ранее в республике из школьной программы по литературе исключили произведения Алексиевич, Владимира Набокова и Александра Солженицына.
2021-09-13T23:03:17+03:00
2021-09-13T23:03:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2903288-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 13 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Орешкин: Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Невского мифологическую основу для объединения народа Президент Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Александра Невского мифологическую основу для объединения народа. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин