Экспертные заключения по учебнику, в котором нашли ссылку на порносайт, планирует пересмотреть Минпросвещения РФ

Экспертные заключения по учебнику, в котором нашли ссылку на порносайт, планирует пересмотреть Министерство просвещения России. Сама ошибка могла носить технический характер, учебник будет отозван, сказали агентству ТАСС в ведомстве. Ранее издательство «Просвещение» сообщило о том, что обратилось в надзорные органы с требованием заблокировать сам сайт. Ссылку обнаружили в пособии для шестиклассников, причем разных изданий: 2008, 2014 и 2021 годов. На учебник были получены положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования.