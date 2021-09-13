Экспертные заключения по учебнику, в котором нашли ссылку на порносайт, планирует пересмотреть Минпросвещения РФ

Экспертные заключения по учебнику, в котором нашли ссылку на порносайт, планирует пересмотреть Министерство просвещения России. Сама ошибка могла носить технический характер, учебник будет отозван, сказали агентству ТАСС в ведомстве. Ранее издательство «Просвещение» сообщило о том, что обратилось в надзорные органы с требованием заблокировать сам сайт. Ссылку обнаружили в пособии для шестиклассников, причем разных изданий: 2008, 2014 и 2021 годов. На учебник были получены положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования.
2021-09-13T23:02:24+03:00
2021-09-13T23:02:24+03:00
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23:02, 13 сентября 2021
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