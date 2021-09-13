Российские туристы пока не смогут летать в Испанию, несмотря на возобновление авиасообщения

Сейчас посетить Испанию можно с целью учебы, работы, обладателям вида на жительство, гражданства и с целью лечения, пояснили агентству «Интерфакс» в Ассоциации туроператоров России. Сегодня правительство объявило о возобновлении авиасообщения с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией. Регулярные полеты начнутся со следующего вторника.
2021-09-13T23:01:43+03:00
2021-09-13T23:01:43+03:00
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23:01, 13 сентября 2021
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