МВД сообщает о задержании последнего участника громкого побега из Истринского изолятора

Александра Мавриди обнаружили в московском районе Митино, он пытался оказать сопротивление, был обезврежен и доставлен в территориальное подразделение следственного комитета, сказали в ведомстве. Мавриди бежал в начале августа с четырьмя соучастниками. Всех их в скором времени удалось задержать. Один, как говорят в полиции, сам явился в органы. Мавриди находился в изоляторе по делу об убийстве предпринимателя.
2021-09-13T23:01:14+03:00
2021-09-13T23:01:14+03:00
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23:01, 13 сентября 2021
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