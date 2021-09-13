МВД сообщает о задержании последнего участника громкого побега из Истринского изолятора

Александра Мавриди обнаружили в московском районе Митино, он пытался оказать сопротивление, был обезврежен и доставлен в территориальное подразделение следственного комитета, сказали в ведомстве. Мавриди бежал в начале августа с четырьмя соучастниками. Всех их в скором времени удалось задержать. Один, как говорят в полиции, сам явился в органы. Мавриди находился в изоляторе по делу об убийстве предпринимателя.