Жители села Бужаниново на севере Московской области этим вечером вышли на народный сход

Как передает интернет-издание Readovka, десятки людей окружили общежитие, где проживают мигранты. На днях там изнасиловали и убили пожилую дачницу. В этом преступлении подозревают нескольких выходцев из Средней Азии. Двое задержаны, поиск еще одного ведется. Собравшиеся требуют быстрого расследования дела и закрытия общежития. Как передает Readovka, силовики в полной выкладке и с оружием наготове оцепили здание, они угрожают разогнать сход.

