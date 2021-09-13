В Перу скончался создатель, многолетний лидер левацкой террористической группировки «Сендеро Луминосо» Абимаэль Гусман

В Перу скончался создатель и многолетний лидер левацкой террористической группировки «Сендеро Луминосо» Абимаэль Гусман провел в заключении три десятка лет. Ему было 85 лет. Власти Перу предлагают кремировать тело заключенного и развеять прах над Тихим океаном, чтобы его могила не стала центром притяжения для левых радикалов. Группировка действует в республике более полувека. Ее жертвами стали в общей сложности около 70 тысяч человек. Сейчас ее члены периодически проявляют активность в Перу.