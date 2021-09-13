Правящая партия теряет лидирующие позиции на парламентских выборах в Норвегии

Оппозиционная Рабочая партия, по предварительным данным, набирает чуть более четверти голосов после подсчета более половины бюллетеней. Левоцентристы таким образом впервые за 10 лет смогут сформировать правительство. Согласно прогнозам, в состав новой коалиции могут войти также Партия центра и Социалистическая левая партия.
2021-09-13T22:38:26+03:00
2021-09-13T22:38:26+03:00
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22:38, 13 сентября 2021
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