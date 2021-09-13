Правящая партия теряет лидирующие позиции на парламентских выборах в Норвегии

Оппозиционная Рабочая партия, по предварительным данным, набирает чуть более четверти голосов после подсчета более половины бюллетеней. Левоцентристы таким образом впервые за 10 лет смогут сформировать правительство. Согласно прогнозам, в состав новой коалиции могут войти также Партия центра и Социалистическая левая партия.