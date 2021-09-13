Судебные приставы, как утверждает интернет-издание Mash, пришли сегодня в московский офис корпорации Google

Это связано с решением мирового суда, который оштрафовал компанию на 30 млн рублей по административным искам, выписанным за отказ удалить информацию, которую в России была признана запрещенной. Приставы, как пишет издание, застали в офисе только секретаря, которая связалась с адвокатом. Тот, в свою очередь, сказал сотрудникам ведомства, что штрафы были наложены на американскую Google, а в столичном офисе находится другое юридическое лицо. Отсутствие на месте представителей руководства объяснили пандемией коронавируса. В службе приставов эту публикацию пока не комментировали.

